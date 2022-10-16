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إعلام: الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا

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إعلام: الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا
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دعت وزارة الخارجية الصينية مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرته صحيفة غلوبال تايمز الصينية الحكومية .

وقال تقرير صحيفة غلوبال تايمز نقلا عن مصادر إن مواطني جمهورية الصين الشعبية الموجودين في أوكرانيا مدعوون إلى "الإجلاء"، وسفارة الصين في كييف مستعدة لتقديم المساعدة في تنظيم المغادرة.

في بداية الأسبوع ، دعا المكتب التمثيلي لجمهورية الصين الشعبية مواطنيه بالفعل إلى عدم البقاء في أراضي أوكرانيا، ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية، ومغادرتها في الوقت المناسب عندما يكون ذلك آمنا.

المصدر: نوفوستي

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