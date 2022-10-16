فرنسا تعتزم تدريب 2000 جندي أوكراني على أراضيها

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن بلاده تعتزم تدريب 2000 جندي أوكراني.

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وأضاف وزير الدفاع الفرنسي في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، يوم السبت، إنه كانت هناك بالفعل دورات تدريبية على مدافع "هاوتزر- سيزار"، لكن حجم التدريبات سيزداد قليلا الآن.

وذكر ليكورنو أن التدريب سيتم على ثلاث مراحل: أولا التدريب العام للمقاتلين، ثم الاحتياجات المحددة التي أبلغ عنها الأوكرانيون من الإمداد اللوجيستي، وأخيرا المرحلة الثالثة، والتي تتعلق بالتدريب على الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

وقبل أيام قليلة فقط أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسليم ستة مدافع "هاوتزر - سيزار"، إضافة إلى أنظمة رادار وصواريخ أخرى مضادة للطائرات.

وقامت فرنسا بالفعل بتسليم 18 مدفع هاوتزر - سيزار إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات