وزيرة الداخلية الإسرائيلية: تهديدات نصر الله كانت دافعا للاتفاق مع لبنان (فيديو)

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، يوم السبت، إن تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، كانت دافعا للاتفاق مع لبنان.

وأضافت الوزيرة خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية: "عيب كبير جدا في الوضع الذي نشأ فيه الاتفاق هو أن نصرالله هدد إسرائيل بأنه سيفجر منصة الغاز الطبيعي "كاريش" في البحر المتوسط إذا بدأنا بإنتاج الغاز قبل توقيع الاتفاق".

وتابعت قائلة: "في النهاية، للأسف، كان هذا أيضا دافعا للتوقيع".

השרה שקד ל-#הכול_פוליטי, על ההסכם עם לבנון: "חיסרון גדול מאוד בסיטואציה שנוצרה זה שנסראללה מאיים על ישראל שהוא יירה על האסדה אם נתחיל להפיק גז לפני חתימת ההסכם - ובסוף לצערי זה גם היה טריגר לחתימה"@yaara_shapira@SuleimanMas1pic.twitter.com/2zhOCf5Yc8 — כאן חדשות (@kann_news) October 15, 2022

وأعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قائلا: أعلن موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.

المصدر: وكالات + هيئة البث الإسرائيلية