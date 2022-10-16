قوات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في عدد من المناطق

أعلنت القوات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من البلاد في مناطق دنيبروبتروفسك وكروبيفنيتسكي، ميكولايف، بولتافا، سومي، تشيركاسي، خاركيف.

وتم نشر المناطق المعلن عنها في حالة التأهب الجوي على الخريطة بواسطة الطبعة الأوكرانية من "Klimenko Time"مع توضيح المناطق التي تصدر فيها الإشارات.

وتشمل حالة التأهب للغارات الجوية جميع مناطق أوكرانيا تقريبا، بما في ذلك العاصمة كييف.

المصدر: تاس