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خبير: أوروبا تشهد صدمة طاقة ذات أبعاد غير مسبوقة

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خبير: أوروبا تشهد صدمة طاقة ذات أبعاد غير مسبوقة
AFP
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أكد دافيد تاباريلي، رئيس شركة المحللة الإيطالية Nomisma Energia، أن فواتير الكهرباء في إيطاليا تضاعفت تقريبا، مشيرا إلى "صدمة طاقة ذات أبعاد غير مسبوقة" في أوروبا.

وقال تاباريلي: "أشياء لم نشهدها من قبل، في أكتوبر، نشهد تضاعف تعرفة الطاقة تقريبا التي بقيت على نفس المستوى منذ بداية العام". كما نقلت صحيفة "لا ريبابليكا".

وأشار إلى أن سعر الغاز سابقا كان 0.7-0.8 يورو للمتر المكعب، وفي بداية العام ارتفع السعر إلى 1.37 يورو، "والآن في أكتوبر تجاوز 2.3 يورو".

وأضاف الخبير: "أوروبا وإيطاليا تشهدان صدمة طاقة ذات أبعاد غير مسبوقة".

ووفقا له، يجب على الإيطاليين الاستعداد لتقنين استهلاك الغاز خلال الشتاء القادم.

المصدر: تاس

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