صاروخ أنغارا يضع قمرا صناعيا عسكريا روسيا في مداره

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ "أنغارا-1.2" الفضائي الروسي الخفيف حمل القمر الصناعي "كوسموس-2560" إلى مداره لصالح الجيش الروسي.

وقالت الوزارة في بيانها: "تم حمل السفينة الفضائية "كوسموس-2560"، التي أطلقتها أطقم قوات الفضاء الجوي من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري، إلى مداره في الوقت المقدر، ويتم مرافقتها من قبل الوسائل الأرضية لوزارة الدفاع الروسية".

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري الحفاظ على اتصال ثابت مع القمر الصناعي، وأكدت أن الأنظمة الموجودة على متنه تعمل بشكل طبيعي.

المصدر: نوفوستي