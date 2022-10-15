حكومات إفريقية تدعو الدائنين إلى تسريع عملية تقليص الديون

حضت حكومات إفريقية السبت الدائنين على تسريع تخفيف الديون، مؤكدة أن التأخير يحد من النمو في قارة تواجه مجموعة تحديات من ارتفاع التضخم إلى انعدام الأمن الغذائي.

وقال وزير مالية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني خلال مؤتمر صحفي افتراضي لصندوق النقد الدولي، إن تخفيف عبء الدين يشكل "جانبا حيويا" من إعادة الاقتصاد العالمي إلى "وضعه الطبيعي".

وأضاف وزير مالية زامبيا "قدرتنا على المشاركة في الاقتصاد العالمي مقيدة".

وتابع "كل ما يمكننا القيام به هو حث شركائنا الدائنين، على النظر إلى هذه المسألة على أنها مسألة ملحة.. هذا ما نطالب به، والسرعة هي ما نحتاجه".

في عام 2020، مع انتشار وباء كوفيد -19 في إفريقيا، أصبحت زامبيا أول دولة في القارة تتخلف عن سداد ديونها الخارجية المقدرة بنحو 17.3 مليار دولار.

ووافقت مجموعة العشرين على "إطار مشترك" لإعادة هيكلة ديون الدول الأشد فقرا لكن التنفيذ كان بطيئا.

والجمعة، اتهمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الصين "بعدم المشاركة بشكل بناء" وعرقلة الجهود لتخفيف الديون.

وقال وزير مالية زيمبابوي مثولي نكوبي أمام لجنة صندوق النقد الدولي، إن دعوات يلين لمشاركة أكبر للصين كانت "مناسبة".

وأضاف "نمر بوقت عصيب للغاية على الصعيد العالمي".

وتابع "لا نريد أن تعوق المديونية نمو الدول الإفريقية، لمجرد أن الدائنين بطيئون جدا في فعل الأمر الصائب".

في وقت سابق هذا الأسبوع أعلن صندوق النقد الدولي أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تواجه "الأجواء الأكثر تحديا منذ سنوات"، حيث أن انتعاش الاقتصاد بعد الوباء تعرقل بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع نسب الفوائد وبطء النشاط الاقتصادي العالمي، ودعا إلى تطبيق أفضل "للإطار المشترك".

المصدر: أ ف ب