مسؤول إفريقي بارز يتعرض لسوء معاملة بمطار ألماني

قال القائم بأعمال مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تعرض لسوء المعاملة لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت الألماني، يوم السبت، وقرر العودة إلى بلاده.

وقال أحمد أوغويل، الذي كان في طريقه لحضور قمة منظمة الصحة العالمية التي تبدأ أعمالها الأحد في برلين، في تغريدة على "تويتر" إن حضوره للحدث كان موضع شك بعد لقائه مع "موظفي الهجرة الذين اعتقدوا أنني أريد البقاء بشكل غير قانوني".

وأضاف "أنا أكثر سعادة وأمانا بعودتي إلى وطني في أفريقيا. إنهم يوجهون إليك الدعوة ثم يسيئون معاملتك. حان الوقت للنأي عن المناطق غير الصديقة بالنسبة لي...منزعج للغاية من هذه المعاملة".

وقال في تغريدة في وقت لاحق السبت، "لقد قررت العودة إلى قارتي الجميلة".

لكن رئيس قمة الصحة العالمية، أكسل فرايز، قال إن أوغويل وصل إلى فندق المؤتمر وكان بإمكانه المساهمة بشكل كامل" في القمة.

ولم يذكر أوغويل التفاصيل الخاصة بواقعة سوء معاملته.

أثارت تغريدات أوغويل تساؤلات واعتذارا من حساب "تويتر" في مطار فرانكفورت.

ونالت تغريدات أوغويل إعجاب الآلاف من مستخدمي "تويتر"، بينهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي أعاد نشرها. ورد تيدروس مباشرة على أوغويل بالقول "ينبغي التعامل باحترام مع جميع المشاركين في قمة الصحة العالمية من إفريقيا وجميع البلدان الأخرى".

https://twitter.com/laktarr001/status/1581151718376894466?s=20&t=WnQ3M78J7UH_OsLuNfReHw

المصدر: أ ب