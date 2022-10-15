"أرسلوه إلى مكتبي".. بايدن يجدد الدعوة لتمرير قانون حظر الأسلحة الهجومية بعد حادث كارولينا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حزنه وتعاطفه مع أسر الضحايا الذين قتلوا في حادث إطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية، مجددا دعوة مجلس الشيوخ لتمرير قانون حظر الأسلحة الهجومية.

وقال بايدن في بيان "نشعر بالحزن على العائلات في رالي عاصمة ولاية كارولينا الشمالية، الذين قتل أحباؤهم وأصيبوا في إطلاق نار جماعي جديد في الولايات المتحدة".

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وأضاف: "كفى.. إننا نشارك العديد من العائلات، التي اضطرت لتحمل العبء الرهيب لعملية إطلاق النار الجماعية، حزنهم".

وأشار إلى جهوده السابقة لوقف عنف السلاح في البلاد بما في ذلك التوقيع على أهم قانون لسلامة الأسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.

واختتم حديثه قائلا "يجب أن نفعل المزيد.. يجب أن نصدر قانون حظر الأسلحة الهجومية.. الشعب الأمريكي يدعم هذا الإجراء المنطقي لإزالة أسلحة الحرب من شوارعنا.. لقد أقره الديمقراطيون في مجلس النواب بالفعل.. وندعو مجلس الشيوخ أن يفعل الشيء نفسه.. أرسلوه إلى مكتبي وسوف أوقع عليه".

والخميس، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به بقتل خمسة أشخاص، أحدهم شرطي في مدينة رالي، حسبما أعلنت سلطات كارولينا الشمالية، جنوب شرقي الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات