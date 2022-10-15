بوركينا فاسو.. مقتل 3 جنود و8 متطوعين في هجوم إرهابي شمال البلاد

لقي ما لا يقل عن 3 جنود وثمانية متطوعين مدنيين يدعمون الجيش مصرعهم يوم السبت في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني إن "كمينا لمجموعات مسلحة إرهابية استهدف دورية مشتركة للجنود والمتطوعين دفاعا عن الوطن في منطقة بوروم (شمال).. قتل فيه ثلاثة جنود وثمانية متطوعين".

وأكد مصدر أمني آخر هذه الحصيلة، موضحا أنها "غير نهائية".

وأودت الهجمات المستمرة بحياة الآلاف وأجبرت نحو مليوني شخص على النزوح.

وفقدت أجهزة الأمن السيطرة على نحو 40% من أراضي بوركينا فاسو، لا سيما في المناطق الحدودية مع مالي والنيجر.

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من انقلاب عسكري في 30 سبتمبر الماضي، نفذه الكابتن إبراهيم تراوري على اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، وغداة تعيين تراوري رئيسا انتقاليا إثر حوار وطني.

وهذا هو الانقلاب الثاني في بوركينا فاسو خلال ثمانية أشهر، في ظل تدهور الوضع الأمني في البلد الذي يعاني من هجمات إرهابية منذ سبع سنوات.

المصدر: أ ف ب