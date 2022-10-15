اندلاع حريق في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية (فيديو)

قالت وسائل إعلام أمريكية يوم السبت، إن حريقا هائلا اندلع في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية.

وذكر موقع "kplctv" الأمريكي أن الحريق اندلع بمصنع الكيماويات في "ساسول" في ويستليك.

وأفاد نقلا عن بيان صحفي صادر عن شركة "ساسول"، بأنه تم إخماد ألسنة اللهب كما أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن "ساسول" تجري تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

UPDATE: All Sasol employees are accounted for with no reported injuries associated with the fire at the plant https://t.co/X0Np8Nlp5Q — KPLC (@KPLC7News) October 15, 2022

ونصحت شرطة ويستليك السكان بتجنب منطقة نهر هيوستن وطريق ميرتل سبرينغز.

وأوضح أن بعض المواطنين يشعرون بالقلق لعدم سماع صفارات الإنذار في المنطقة، حيث كشفت الشرطة أن صفارات الإنذار من طراز CAER تضررت في أعاصير 2020.

На химическом предприятии Sasol в Весткейке, штат Луизиана, произошел мощный пожар.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло.. 🔥 pic.twitter.com/4bkTv7EvEh — Предводитель команчей (@komancej) October 15, 2022

المصدر: موقع "kplctv" الأمريكي