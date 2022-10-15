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اندلاع حريق في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية (فيديو)

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اندلاع حريق في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية (فيديو)
Gettyimages.ru
اندلاع حريق في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية
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قالت وسائل إعلام أمريكية يوم السبت، إن حريقا هائلا اندلع في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية.

وذكر موقع "kplctv" الأمريكي أن الحريق اندلع بمصنع الكيماويات في "ساسول" في ويستليك.

وأفاد نقلا عن بيان صحفي صادر عن شركة "ساسول"، بأنه تم إخماد ألسنة اللهب كما أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن "ساسول" تجري تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

ونصحت شرطة ويستليك السكان بتجنب منطقة نهر هيوستن وطريق ميرتل سبرينغز.

وأوضح أن بعض المواطنين يشعرون بالقلق لعدم سماع صفارات الإنذار في المنطقة، حيث كشفت الشرطة أن صفارات الإنذار من طراز CAER تضررت في أعاصير 2020.

المصدر: موقع "kplctv" الأمريكي

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