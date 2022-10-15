الدفاع الروسية: إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" حاملا سفينة فضائية عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الفضائي الروسي الخفيف حاملا سفينة فضائية عسكرية من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري شمالي غربي روسيا لصالح الوزارة.

وقالت الوزارة في بيانها: "أطلقت قوات الفضاء الروسية السبت في تمام الساعة 22.55 بتوقيت موسكو من مطار "بليسيتسك" الفضائي بنجاح صاروخ "أنغارا-1.2" الفضائي الروسي الخفيف حاملا سفينة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وأشارت إلى أن جميع عمليات ما قبل إطلاق الصاروخ تمت في الوضع الطبيعي.

وأضافت الوزارة أنه "تم تخصيص الرقم التسلسلي "كوسموس-2560" للسفينة الفضائية".

المصدر: نوفوستي