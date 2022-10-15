قوات كييف تطلق النار على مجموعات الإجلاء في أرتيموفسك قرب دونيتسك

صرح أحد سكان مدينة أرتيموفسك للصحفيين وكان من بين الجرحى بأن قوات كييف أطلقت النار على مجموعات الإجلاء التي نقلت لاجئين من أرتيموفسك والمناطق القريبة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال مكسيم أحد سكان مدينة أرتيموفسك: "نحن نسير، والقوات الأوكرانية يلقون قنابل يدوية من طائرات بدون طيار، نزلنا إلى الطابق السفلي، وبدأ المقاتلون في تغطيتنا، جلسنا، وانتظرنا حتى توقف القصف، وركضنا أبعد من ذلك، لكن الأمر أصبح سيئا للغاية، وكان الأمر مخيفا، ولأول مرة أرى مثل هذه الوفيات".



وذكر أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" قامو بتغطيتهم، على حد قوله.

وبدورها، شكرت تاتيانا أحد سكان أرتيموفسك المقاتلين على مساعدتهم أثناء الإجلاء.

وقالت تاتيانا "أخذونا للخارج، وخاطروا بأنفسهم، أخرجونا، مشينا لمدة ساعة ونصف الساعة، وبفضلهم نحن على قيد الحياة".

وأوضح مقاتل من مجموعة "باخموت" التابعة لجماعة "فاغنر" للصحافيين أنه تم إجلاء مواطنين بالفعل من المناطق المتاخمة لأرتيموفسك، والتي تتعرض أيضا للقصف.

المصدر: نوفوستي



