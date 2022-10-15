الجيش الأمريكي.. حادث يوقف استخدام مركبة قتالية

أوقف سلاح مشاة البحرية الأمريكي عمليات مركباته القتالية البرمائية الجديدة، بعد أن انقلبت إحدى المركبات المدرعة في الأمواج أثناء التدريب خارج كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا.

وحسبما ذكرت السلطات، انقلبت المركبة ذات الثماني عجلات مساء الخميس في مدرسة مشاة البحرية الهجومية البرمائية في القاعدة الواقعة شمالي سان دييغو.

وذكر بيان لسلاح مشاة البحرية الجمعة أن أفراد الطاقم الثلاثة لم يصابوا بجروح.

وعانت المركبة من عطل ميكانيكي، وفقا لسلاح مشاة البحرية الذي منع المركبات من الدخول إلى مناطق ركوب الأمواج أو الخروج منها، باستثناء الاختبار.

وتعد هذه المرة الثانية هذا العام التي تفرض فيها قيود على استخدام المركبات البرمائية القتالية.

وتوفي ثمانية من مشاة البحرية وبحار واحد في 30 يوليو2020 عندما غرقت مركبة هجومية برمائية على عمق 117 مترا من المياه قبالة جزيرة سان كليمنتي جنوب كاليفورنيا.

وخلص تحقيق أجراه سلاح مشاة البحرية إلى أن التدريب غير الكافي والصيانة الرديئة وسوء التقدير من قبل القادة أدى إلى حادث الغرق.

المصدر: أ ب