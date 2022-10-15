مصلحة السجون الإيرانية: السيطرة على اضطرابات بين سجناء في سجن إيفين (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو نشرها نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، دخانا يتصاعد من سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران.

وكشفت مقاطع مصورة توجه تعزيزات أمنية إلى السجن بعد اشتعال النيران فيه.

وقالت السلطات إن حريقا اندلع في ورشة للخياطة وتم السيطرة عليه.

وأفاد شهود عيان من سكان المنطقة بسماع أصوات انفجارات أعقبت الحريق.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في تصريح لوكالة "إرنا" مساء السبت إن الجناح الخاص بالبلطجية في سجن ايفين شهد اضطرابات ونزاعا بين السجناء تطور إلى مواجهات مع السجانين.

وبحسب المسؤول الأمني، أشعل البلطجية النار في مستودع ملابس السجن، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأضاف: "الوضع الامني الآن تحت السيطرة تماما ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران".

وصرح بأنه تم فصل العناصر المتورطة في الحادث عن السجناء الآخرين.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية عن اشتباكات في جناح المحكوم عليهم بتهم السرقة، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة على الوضع بعد تدخل العناصر الأمنية.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى تدخل قوات الأمن الداخلي لمساعدة السجانين في السيطرة على الموقف، موضحة أنه قد تم حل النزاع بين المساجين مع تدخل الأمن.

🔥 A closer look at the massive fire at the Evin prison in northern Tehran. Rounds of gunshots are heard in the video. There is no report on the cause of the fire or the shootings yet.#Tehran#Iranpic.twitter.com/iwRBE8sAmY — Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) October 15, 2022

15. Oct 2022, Fire in Evin Prison, Tehran 🆘🆘🆘🆘 https://t.co/ZzmlMT5U3A — Dr. Sahar Akaberi (@SaharAkaberi) October 15, 2022

Evin prison in Tehran, Iran is in fire. Many Iranian intellectuals are currently in custody in this prison. Videos are showing massive fire, smoke, explosions and gunshots.@AntonioTalia@NessunLuogo24@Marjanalvand1pic.twitter.com/XwOfiEkroV — Morteza Pajhwok (@morteza_pajhwok) October 15, 2022

Just extraordinary. Tehran's notorious Evin prison, where many political prisoners are held, is on fire. Gunshots can be heard over the voice of local residents yelling 'death to Khamenei' from their rooftops. #Mahsa_Amini#IranRevolution2022#مهسا_امینی#زن_زندگی_آزادیpic.twitter.com/8mjtdNjV6i — Roham Alvandi رهام الوندی (@DrRohamAlvandi) October 15, 2022

المصدر: وسائل إعلام إيرانية