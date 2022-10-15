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مصلحة السجون الإيرانية: السيطرة على اضطرابات بين سجناء في سجن إيفين (فيديو)

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مصلحة السجون الإيرانية: السيطرة على اضطرابات بين سجناء في سجن إيفين (فيديو)
RT
إيران.. حريق في سجن إيفين بطهران إثر مواجهات بين النزلاء تطور إلى مواجهات مع السجانين
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وثقت مقاطع فيديو نشرها نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، دخانا يتصاعد من سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران.

وكشفت مقاطع مصورة توجه تعزيزات أمنية إلى السجن بعد اشتعال النيران فيه.

وقالت السلطات إن حريقا اندلع في ورشة للخياطة وتم السيطرة عليه.

وأفاد شهود عيان من سكان المنطقة بسماع أصوات انفجارات أعقبت الحريق.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في تصريح لوكالة "إرنا" مساء السبت إن الجناح الخاص بالبلطجية في سجن ايفين شهد اضطرابات ونزاعا بين السجناء تطور إلى مواجهات مع السجانين.

وبحسب المسؤول الأمني، أشعل البلطجية النار في مستودع ملابس السجن، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأضاف: "الوضع الامني الآن تحت السيطرة تماما ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران".

وصرح بأنه تم فصل العناصر المتورطة في الحادث عن السجناء الآخرين.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية عن اشتباكات في جناح المحكوم عليهم بتهم السرقة، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة على الوضع بعد تدخل العناصر الأمنية.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى تدخل قوات الأمن الداخلي لمساعدة السجانين في السيطرة على الموقف، موضحة أنه قد تم حل النزاع بين المساجين مع تدخل الأمن.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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