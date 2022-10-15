زيلينسكي: قواتنا تواجه وضعا صعبا للغاية على محور مدينة أرتيموفسك في دونيتسك

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا للغاية على محور أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال زيلينسكي على تليغرام: "لا يزال الوضع صعبا للغاية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وخاصة على محور باخموت (باخموت هو الاسم الأوكراني لمدينة أرتيموفسك)، حيث ما زلنا صامدين في مواقعنا خلال الأيام الأخيرة".

وأكد الضابط في شرطة لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو في وقت سابق أن القوات الروسية وحلفاءها يتقدمون بثبات باتجاه مدينة أرتيموفسك.

المصدر: تاس