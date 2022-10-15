كولومبيا.. مصرع 20 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة جنوب غرب البلاد (صور + فيديو)

لقى ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم اليوم السبت عندما انقلبت حافلة على طريق بان أمريكان السريع جنوب غرب كولومبيا، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال الكابتن ألبرتلاند أغودلو من شرطة المرور في مقاطعة نارينو "للأسف، لدينا 20 ضحية".

وذكر تقرير رسمي أن 15 آخرين كانوا في الحافلة أصيبوا جميعا.

#NOTICIAS | #ATENCIÓN, 20 personas fallecidas y 15 heridas dejó el accidente que concurrió en la madrugada en la vía Pasto - Popayan. Entre las víctimas hay 2 menores de edad. Cuerpos de socorro atendieron la emergencia.#OasisMagazineCol#Información#Colombiapic.twitter.com/ijkoQorWo6 — @OasisMagazineCOL (@OasisMagazineco) October 15, 2022

المصدر: أ ف ب