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كولومبيا.. مصرع 20 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة جنوب غرب البلاد (صور + فيديو)

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كولومبيا.. مصرع 20 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة جنوب غرب البلاد (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
كولومبيا.. مصرع 20 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة جنوب غرب البلاد
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لقى ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم اليوم السبت عندما انقلبت حافلة على طريق بان أمريكان السريع جنوب غرب كولومبيا، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال الكابتن ألبرتلاند أغودلو من شرطة المرور في مقاطعة نارينو "للأسف، لدينا 20 ضحية".

وذكر تقرير رسمي أن 15 آخرين كانوا في الحافلة أصيبوا جميعا.

المصدر: أ ف ب

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