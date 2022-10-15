وزير الخارجية الليتواني يدعو حلفاء أوكرانيا إلى المساعدة في دفع تكاليف "ستارلينك"

دعا وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس على صفحته في "تويتر" حلفاء أوكرانيا المساعدة في دفع تكاليف نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" أو إيجاد اتصالات بديلة.

وقال يجب على حلفاء أوكرانيا المساعدة في دفع تكاليف نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" أو إيجاد أداة اتصالات بديلة.

وكتب لاندسبيرجيس: "إن ربط أوكرانيا بالإنترنت أمر في غاية الأهمية بحيث لا يمكن تركه في أيدي فرد واحد. دعونا نجد طريقة لتشكيل تحالف لدفع تكاليف ستارلينك".

وبحسب وزير الخارجية، إذا تبين أن هذا الخيار غير مقبول، فمن الضروري البحث عن طريق آخر لربط أوكرانيا بالإنترنت: "يجب أن نجد في هذه الحالة بديلا لستارلينك".

وقال إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي تمتلك نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إن الشركة لا تستطيع دفع ثمن "ستارلينك" في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى.





https://twitter.com/GLandsbergis/status/1581302568583856128?s=20&t=l6MnikWOMek4_AbvAxYUkQ

المصدر: تاس