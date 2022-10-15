الأمين العام لمنظمة أوبك حول خفض إنتاج النفط: قرار صائب وفي الوقت المناسب

أكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص أن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط صائب وجاء في الوقت المناسب.

ووافقت مجموعة "أوبك+" للدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها، في 5 أكتوبر الجاري، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا انطلاقا من شهر نوفمبر.

وكشفت "وول ستريت جورنال" أن "مسؤولين أمريكيين أكدوا أنهم فوجئوا بحجم الخفض، معتقدين أن أوبك لن تخفض سوى مليون برميل يوميا".

المصدر: نوفوستي