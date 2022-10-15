فرنسا.. مسيرة ضد غلاء المعيشة يوم الأحد في باريس

تنظم الأحزاب اليسارية والخضر وهيئات أخرى في باريس يوم الأحد احتجاجات ضد انخفاض القدرة الشرائية وغلاء الأسعار والطاقة.

ومن المتوقع أن تكون التجمعات كبيرة في المظاهرات بحسب المنظمين.

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وأفاد موقع "فرانس انفو" نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية بأنه من المتوقع أن يشارك 30 ​​ألف متظاهر في الاحتجاجات "ضد غلاء المعيشة والتقاعس في اتخاذ إجراءات بشأن المناخ" ظهر الأحد في باريس.

وبحسب مصدر في الشرطة سيشارك في الموكب ما بين 400 إلى 500 من مجموعات الـ"أولتراس".

وحسب مذكرة من المخابرات الإقليمية سيشارك نشطاء يساريون متطرفون أيضا في الاحتجاجات.

هذا، وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه تم تعبئة حوالي 2000 من رجال الشرطة والدرك (بما في ذلك 18 وحدة قوة متحركة) لهذه المناسبة.

وتقام "مسيرة ضد غلاء المعيشة والتقاعس في اتخاذ إجراءات بشأن المناخ" يوم الأحد 16 أكتوبر في باريس من الساعة 2 ظهرا، بناء على دعوة عدة أحزاب.

من جهة أخرى دعت نقابات عمالية، بما في ذلك CGT، إلى يوم إضراب ومظاهرات يوم الثلاثاء 18 أكتوبر من أجل الزيادة في الرواتب ما من شأنه أن يعطل حركة النقل العام على مستوى البلاد.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية