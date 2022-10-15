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لوكاشينكو ينفي مجددا إمكانية مشاركة بيلاروس العسكرية في العملية الروسية بأوكرانيا

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لوكاشينكو ينفي مجددا إمكانية مشاركة بيلاروس العسكرية في العملية الروسية بأوكرانيا
Legion-Media
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أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مجددا أن الجيش البيلاروسي لا ينوي المشاركة بشكل مباشر في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع تلفزيون NBC:"مشاركتنا اليوم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقتصر على معالجة الروس والأوكرانيين، وإطعام الروس والأوكرانيين، والأهم من ذلك كله، في الغالبية العظمى، تقديم حق اللجوء للاجئين من أوكرانيا. يأتون إلينا 400-500 شخص يوميا. ونحن نساويهم تماما في الحقوق. هذه هي مشاركتنا".

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وأضاف: "دعمنا لروسيا يكمن في حقيقة أن حدودنا الغربية، في هذه الحالة مع بولندا وليتوانيا، لم يتم انتهاكها، ومنع طعن القوات الروسية في ظهرها عبر بيلاروس. منذ البداية كان الأمر كذلك".

وتابع: "لم نقتل أحدا هناك ولن نقتل أحدا. ولا أحد يطلب منا المشاركة في هذه العملية، في هذه الحالة روسيا. ولا ننوي التورط في ذلك".

المصدر: إنترفاكس

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