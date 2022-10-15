استئناف تدفق النفط من روسيا عبر خط أنابيب "دروجبا"(صور)

أعلنت الشركة البولندية المشغلة لخط أنابيب النفط إلى ألمانيا، أنها أصلحت الضرر الذي تسبب في حدوث تسرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنه تم استئناف تدفق النفط من روسيا بشكل كامل.

وقالت شركة "بيرن" المشغلة، إن خطي الأنابيب "دروجبا" "الصداقة" يعملان بشكل طبيعي وينقلان النفط.

AP

وأضافت أن سبب التسرب الذي حدث يوم الثلاثاء لا يزال قيد التحقيق كما تجري أعمال ترميم وتنظيف المنطقة الملوثة بالنفط.

وصرح سابقا السكرتير الصحفي للوزير المنسق للخدمات الخاصة في بولندا ستانيسلاف زارين، بأن الحكومة البولندية تدرس جميع الفرضيات لمعرفة أسباب تسرب النفط من خط أنابيب "دروجبا".

AP

وخط "دروجبا"، الذي افتتح في 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.

المصدر: تاس