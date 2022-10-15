الجيش اليوناني ينقذ 92 مهاجرا

أعلنت وزارة حماية المواطنين اليونانية في بيان أن حرس الحدود اليوناني، وموظفي وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس، تمكنوا الجمعة من إنقاذ أكثر من 90 مهاجرا، أرسلهم الأتراك.

وأفاد بيان الوزارة "تواصل تركيا استغلال المهاجرين، وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد تجاوزت استفزازاتها كل الحدود بالأمس عندما أنقذ حرس الحدود (اليوناني)، ما مجموعه 92 مهاجرا غير شرعي من ضفاف نهر إيفروس، أرسلتهم تركيا إلى هناك حفاة عراة تماما.

وأضافت الوزارة "هؤلاء الاشخاص، بحسب روايتهم للشرطة اليونانية، تم نقلهم إلى إيفروس في ثلاث سيارات تابعة للسلطات التركية، ثم أجبروا على الجلوس في قوارب بلاستيكية وأرسلوهم إلى الجانب اليوناني".

وأدان الوزير اليوناني لحماية المواطنين تاكيس ثيودوريكاكوس يوم الجمعة سلوك تركيا في مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الشؤون الداخلية في لوكسمبورغ ، وإبلغ المفوضية الأوروبية بالمشاكل اليومية في منطقة الحدود البرية بين الدولتين.

وكانت السلطات اليونانية قد أقامت سياجا فاصلا على الحدود البرية مع تركيا في عام 2020. وفي أغسطس 2022، أعلنت الحكومة اليونانية أنها قررت مد الحاجز بطول نهر إيفروس البالغ 37.5 كلم. بالرغم من ذلك يبقى قسم كبير من الحدود البرية المشتركة بلا سياح ولا وسائل مراقبة.

المصدر: تاس