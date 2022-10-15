بكين تدعو سكان تايوان لمكافحة الانفصالية

أعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، سون يه لي، أن بكين ترى أنه من الضروري أن يقاوم المواطنون على كلا جانبي مضيق تايوان النزعة الانفصالية والتدخل الخارجي.

وقال سون يه لي في مؤتمر صحفي عشية افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني: "إن التوحيد السلمي ومبدأ "دولة واحدة ونظامان" هذا هو السياسة الأساسية في حل قضية تايوان... ويتفق التوحيد بطريقة سلمية بشكل أفضل مع المصالح المشتركة للأمة الصينية بما في ذلك سكان تايوان وكذلك مع التنمية الطويلة الأجل والمستقرة للصين. إنه يعد أول خيارنا لحل قضية تايوان".

وأشار إلى استعداد بكين لمواصلة السعي وبذل قصارى جهدها لتحقيق التوحيد بطرق سلمية.

وأوضح: "في الوقت الراهن تقوم القوى الانفصالة التي تدعو إلى استقلال تايوان، باستفزازات مستمرة، فيما تستخدم القوى الخارجية جهودها بهدف استغلال تايوان للإشراف على الصين، مما يلحق ضررا جديا بالمصالح الأصلية للأمة الصينية ومصالح المواطنين في كلا جانبي مضيق تايوان وتهدد بشكل جدي السلام والاستقرار في مضيق تايوان وتنفذ ضربة على آفاق التوحيد السلمي. وإذا سمحنا بتطويره لاحقا، فسيدفع ذلك تايوان إلى هاوية الكارثة".

وأضاف أنه "لا يمكن لأي شخص وأي قوة أن تقلل من شأن تصميمنا الراسخ ورغبتنا الثابتة وقدراتنا الكبيرة للدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضينا".

وتابع: "آمل بأن يدرك معظم مواطنينا في تايوان الحقيقة التي تنحصر في أن هذا التوحيد مفيد وأن استقلال تايوان هو مأزق ولا يجوز الاعتماد على الآخرين. ويجب على المواطنين في كلا جانبي مضيق تايوان توحيد جهودهم من أجل مواجهة الانفصالية واستقلال تايوان والتدخل الخارجي بحزم والخلق المشترك للمستقبل المشرق لإعادة التوحيد السلمي".

المصدر: نوفوستي