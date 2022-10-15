السفارة الروسية تبلغ الخارجية الألمانية احتجاجها الشديد على أعمال التخريب التي لحقت بمقرها

أبلغت السفارة الروسية لدى برلين وزارة الخارجية الألمانية احتجاجها الشديد على عدم رد فعل السلطات الألمانية على أعمال التخريب التي استهدفت مبنى السفارة الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو منزعجة من عدم رد فعل السلطات الألمانية على أعمال التخريب التي استهدفت السفارة الروسية في برلين والقنصلية في فرانكفورت، مضيفة أن السفارة الروسية احتجت بشدة على مثل هذه الأعمال العدائية.

وتابعت زاخاروفا: "نحن غاضبون من غياب رد الفعل المناسب من السلطات الألمانية على أعمال التخريب التي ارتكبت في 10 أكتوبر من قبل مجموعات منظمة من المجرمين المتعاطفين مع نظام كييف ضد السفارة الروسية في برلين والقنصلية الروسية العامة في فرانكفورت".

وأوضحت أنه "في كلتا الحالتين، لم يقم ضباط الشرطة الألمانية المسؤولون عن أمن هذه المؤسسات الدبلوماسية الروسية بأي ردة فعل تجاه الأشخاص الذين تسببوا في أضرار مادية لبعثاتنا الخارجية، كما لم يتم اعتقال أي من المخربين".

المصدر: نوفوستي