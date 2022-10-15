الصين لا تستبعد اللجوء للقوة لحل مشكلة تايوان في حالات محددة

أكد الناطق باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، سون يه لي، أن بلاده لا تستبعد اللجوء للقوة لحل مشكلة تايوان، لكن فقط ضد محاولة انفصال الجزيرة، أو حدوث تدخل خارجي فيها.

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وخلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، أوضح سون يه لي قائلا: "إننا لا نتعهد بالتخلي عن اللجوء إلى القوة..نحتفظ بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد تدخل القوى الخارجية، وضد العدد الصغير للغاية من القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية"​​​.

وأكد أن "هذا لن يكون موجها بأي حال من الأحوال ضد شعب تايوان، لأن هدف بكين هو الحفاظ على آفاق إعادة التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي الصيني".

المصدر: "سبوتنيك"





