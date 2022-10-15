وزبر الخارجية الهندي من القاهرة: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليار دولار

أعلن وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، أن بلاده تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليار دولار.

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال سوبرامانيام جايشانكار إن زيارته إلى مصر تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ75 لنشأة العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، موضحا أن العلاقات التجارية بين البلدين تعرضت للتعطل سبب جائحة كورونا في السنوات الماضية.

وشدد جايشانكار على التزام الهند، هذا العام، بتنمية العلاقات مع مصر لمستوى أعلى، منوها بأن التعاون السياسي قوي بين البلدين.

وتابع: "هناك استشارات سياسية تتم بين البلدين، ونتمنى أن نعقد اجتماعا لمجموعة مكافحة الإرهاب، ولدينا تفاهم سياسي مشترك، وتعاون في مجال الأمن والدفاع، وزيارات منتظمة بين وفود البلدين، ومناقشات على التعاون في المجال الدفاعي، ونسعى لتنمية التبادل التجاري إلى 2 مليار دولار".

من جهته، أكد سامح شكري أن مصر والهند ترتبطان بتاريخ طويل من العمل المشترك سواء في حركة عدم الانحياز أو التنسيق الثنائي.

وأشار إلى أن البلدين لديهما رغبة مشتركة في تحقيق الأهداف التنموية، لافتا إلى أن مصر خلال السنوات الماضية حققت طفرة في الاستقرار والعمل على الارتقاء بمعيشة المواطن المصري ضمن "برنامج حياة كريمة".

وأوضح أنه بحث مع وزير خارجية الهند العديد من القضايا الإقليمية والدولية والارتقاء بالعلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي، والاستفادة من الإمكانيات بين البلدين للدفع قدما في علاقاتهما، مؤكدا تطلع مصر للاستفادة الكاملة من هذه العلاقات.

المصدر: "صدى البلد" + "اليوم السابع"