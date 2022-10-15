منع مخرج إيراني من مغادرة بلاده لحضور مهرجان لندن السينمائي

أكد مخرج إيراني أن سلطات بلاده منعته من التوجه إلى المملكة المتحدة لحضور مهرجان لندن السينمائي، بسبب دعمه لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

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وقال المخرج السينمائي، ماني حقيقي، في رسالة بثها عبر الفيديو إلى الحاضرين في المهرجان ونشرها معهد الفيلم البريطاني على "تويتر": "السلطات الإيرانية منعتني من ركوب الطائرة المتجهة إلى لندن، الجمعة".

وأضاف: "لم تقدم لي اي تفسير مرض لهذا الموقف الفظ".

وكان من المفترض أن يحضر ماني حقيقي المهرجان لعرض فيلمه الأخير "الطرح" ، لكن السلطات الإيرانية "صادرت جواز سفره ولم يتمكن من المغادرة"، بحسب معهد الفيلم البريطاني.

وأكد المخرج والكاتب والممثل البالغ من العمر 53 عاما في رسالته، على أن السلطات قامت بذلك بسبب دعمه للمتظاهرين.

وأوضح: "قبل أسبوعين نشرت مقطع فيديو على "انستغرام" انتقدت فيه القوانين التي تفرض ارتداء الحجاب والقمع الذي يمارس على الشباب الذين يتظاهرون ضدها وضد العديد من القضايا الظالمة".

وأضاف: "ربما اعتقدت السلطات أنه بإبقائي هنا يمكن أن تراقبني عن كثب، ربما لتهديدي وإسكاتي".

واعتبر المخرج الذي يقول إنه لا يأسف لإجباره على البقاء في إيران كـ "سجين" في بلده، أن "مجرد التحدث إليكم الآن عبر هذا الفيديو هو أحد أشكال فشل هذه الخطة الحكومية".

وأضاف "لا تكفي كلماتي للتعبير عن الفرح والفخر لتمكني من حضور هذه اللحظة العظيمة في التاريخ شخصيا، وأنا أفضل أن أكون هنا الآن على أن أكون في أي مكان آخر... إذا كان هذا عقابًا على ما فعلته، تابعوا رجاء".

المصدر: أ ف ب