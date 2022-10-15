المخابرات المركزية الأمريكية تواجه انتقادات بسبب عدم اهتمامها بضحايا "متلازمة هافانا"

أفادت قناة "CNN" بأن المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية انتقد في تقرير سري الوكالة لعدم الاهتمام الكافي بأول ضحايا "متلازمة هافانا".

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وقالت القناة: "أكمل المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية تقريرا ينتقد فيه طريقة تعامل الوكالة مع الحالات الأولى لـ... "متلازمة هافانا".

ونقلت عن نص التقرير أن عددا من الموظفين الذين كانوا يشكون من ظهور أعراض هذه المتلازمة، لم يتلقوا المساعدات الضرورية، مشيرة إلى أن عددا من كبار مسؤولي الوكالة عبروا عن شكوكهم في صحة الأعراض.

وأقال مدير الوكالة، ويليام بيرنز، كبير أطباء الوكالة من منصبه بسبب شكوكه في أعراض "متلازمة هافانا". وخلال العام الأخير قدم العشرات من موظفي الوكالة شكاوى إلى الكونغرس الأمريكي من عمل هيئة التحقيق في المتلازمة والتي أسسها بيرنز.

وذكرت "CNN" أن وكالة المخابرات المركزية لم تقدم حتى الآن أي أدلة على أن "متلازمة هافانا" تعد نتيجة لعمل دولة أخرى. كما نقلت عن مصادرها أن عددا من ضحايا المتلازمة قد تلقوا في العام الجاري تعويضات مالية من الوكالة.

المصدر: نوفوستي