دول تعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم بولاية بارتن

عزت كل من مصر والأردن تركيا في ضحايا انفجار منجم للفحم بولاية بارتن، راح ضحيته 43 شخصا.

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وأعرب أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن خالص تعازي مصر للشعب التركي، والدولة التركية، في ضحايا الانفجار، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، عن "أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة بضحايا حادثة الانفجار التي وقعت في منجم للتعدين بولاية بارتن بشمال تركيا مساء الجمعة".

وبعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة تعزية لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الانفجار.

وأعرب علييف في الرسالة عن صدمته العميقة بنبأ سقوط العديد من القتلى والمصابين في انفجار المنجم. وقدم تعازيه باسمه ونيابة عن شعبه لأردوغان ولأسر وذوي الضحايا والشعب التركي في ضحايا الانفجار.

ومساء الجمعة، وقع انفجار في منجم بمنطقة "أماسرا" التابعة لولاية بارتن، أسفر عنه وفاة 43 شخصا.

وأعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن رجب طيب أردوغان أرجأ زيارته إلى ولاية ديار بكر المقررة اليوم السبت، وقرر التوجه إلى بارتن، للإشراف على سير عمليات الإنقاذ في المنجم الواقع بمنطقة "أماسرا".

المصدر: الأناضول+ RT