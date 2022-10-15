"الأرملة السوداء" اليابانية القاتلة لـ4 رجال تطالب بإعادة محاكمتها

تطالب شيساكو كاكيهي اليابانية، التي حُكم عليها بالإعدام في عام 2017 بتهمة قتل أربعة رجال بسبب ميراثها، بإعادة المحاكمة.

وبحسب وكالة كيودو للأنباء، تم تقديم التماس المرأة هذا يوم السبت إلى محكمة منطقة كيوتو.

شيساكو كاكيهي تبلغ من العمر حاليا 75 عاما، بدأت محاكمتها في يونيو 2017 وصدر حكم الإعدام في نوفمبر من ذلك العام. في المجموع، كان يشتبه في أنها قتلت أكثر من 10 رجال. ووجهت اتهامات في ثماني قضايا، ولكن بسبب مضي الوقت على عمليات القتل ونقص الأدلة، لم يتم الفصل سوى بأربع قضايا في المحاكمة.

ووفق الحكم القضائي، أقدمت كاكيهي على قتل زوجها البالغ من العمر 75 عاما، ورجلين آخرين يبلغان من العمر 71 و75 عاما، كما حاولت قتل أحد معارفها، ويبلغ من العمر 79 عاما، وذلك عن طريق جعلهم يتناولون كبسولة تحتوي على سم السيانيد القاتل من أجل أن ترث أموالهم، وحتى تظهر وفاتهم وكأنها طبيعية بسبب تقدمهم في العمر.

وترجع تسمية تلك المرأة القاتلة بـ "الأرملة السوداء"، إلى أنثى العنكبوت المعروفة باسم "الأرملة السوداء"، حيث تلجأ إلى قتل شريكها الذكر بعد التزاوج.

المصدر: نوفوستي