اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان بقصف مواقعهما على الحدود

أعلن العسكريون في كل من أذربيجان وأرمينيا عن تعرض مواقعهم العسكرية على الحدود بين البلدين للقصف.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت: "ابتداء من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري حتى ليلة 15 أكتوبر الجاري قصفت الوحدات الأرمينية المرابطة في التجمع السكني خازيناوار لمنطقة غوروسكي والتجمع السكني غيونيشلي بمنقطة كاساركيتشارسكي، قصفت بأسلحة صغيرة بشكل متقطع مواقع جيشنا المرابطة في منطقة التجمع السكني غاجيلار بمنطقة لاتشينسك، والتجمع السكني تيزيكيند بمنطقة داشكيسانسكي.

وأضاف البيان أن "وحدات الجيش الأذربيجاني اتخذت إجراءات الرد المناسبة"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان نشر في موقعها الرسمي: "في 15 أكتوبر الجاري، في الساعة 1.20 صباحا تقريبا (00.20 بتوقيت موسكو) فتحت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية النار من أسلحة خفيفة من عيارات مختلفة على مواقع أرمينية تقع في الجزء الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية".

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع على الحدود الآن مستقر نسبيا.

المصدر: نوفوستي