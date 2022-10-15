إيلون ماسك يتهم روسيا بالسعي لقتل نظام "ستارلينك" للانترنت في أوكرانيا

قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إن روسيا تحاول "قتل" خدمة الانترنت التي توفرها الأقمار الصناعية "ستارلينك" (Starlink) في أوكرانيا، مضيفا أنها قد تتوقف عن العمل.

وكتب ماسك على صفحته في "تويتر": "ستارلينك هو نظام الاتصال الوحيد الذي لا يزال يعمل على الجبهة، الجميع انتهوا. روسيا تحاول جاهدة قتل ستارلينك الذي تم أنفاق موارد ضخمة لحمايته، ومع ذلك، يمكن أن يموت".

وأعلن ماسك يوم الجمعة أن شركته "سبيس إكس" (SpaceX) لم يعد بإمكانها الدفع مقابل خدمة ستارلينك في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن SpaceX كانت تطلب من البنتاغون تغطية تكاليف عمل ستارلينك في أوكرانيا.

وحتى الآن، تم تخصيص حوالي 20 ألف موزع من موزعات "ستارلينك" إلى أوكرانيا، وقال ماسك إن العمليات ذات الصلة كلفت SpaceX ثمانين مليون دولار، وأن التكلفة ستتجاوز مئة مليون دولار بحلول نهاية العام.

المصدر: نوفوستي