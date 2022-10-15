القوات الروسية تستخدم أنظمة "بنيتسيلين" للمضادة لأنظمة المدفعية

استخدمت القوات الروسية خلال العملية الخاصة في أوكرانيا أحدث أنظمة الاستطلاع المضادة للدبابات والتي تعرف بأسم "بنيتسيلين"، والتي أثبتت فعاليتها في تدمير الأنظمة المدفعية.

وقالت مصادر مطلعة إن منظومات "بنيتسيلين" التي تعمل على تحديد أماكن وجود بطاريات مدفعية العدو تمهيدا لإطلاق النار عليها لتدميرها، أثبتت فعاليتها ضد المنظومات المدفعية، بما في ذلك المنظومات التي تستخدمها دول الناتو.

تم تصميم "بنيتسيلين" لكشف مواقع الصواريخ والمدافع والبطاريات الخاصة بالأنظمة المدفعية، وكذلك الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التكتيكية، وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على العمل في كل الظروف وفي درجات حرارة تتراوح من -40 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية.

المصدر: وكالات