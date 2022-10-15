السويد تنفي رفضها التعاون مع ألمانيا والدنمارك في التحقيق في حادثة "السيل الشمالي"

أعلنت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، والمدعي العام السويدي، ماتس يونغكويست، أن بلادهما تتعاون مع ألمانيا والدنمارك في إطار التحقيق في حادثة "السيل الشمالي".

إقرأ المزيد

وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت السويد ستحقق في هذه القضية بالتعاون مع الدنمارك وألمانيا، قالت أندرسون: "نتعاون مع ألمانيا والدنمارك فيما يخص هذه القضية".

من جانبه أكد يونغكويست أن الدول الثلاث تجري عملا مشتركا في إطار التحقيق في الأعمال التخريبية في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السويد رفضت اقتراح وزارة العدل الأوروبية حول إنشاء مجموعة تحقيق مشتركة، لأن هذا الأمر يقضي بالتزام قانوني لتقديم المعلومات التي تعتبرها السويد سرية.

ونقل موقع البرنامج الإخباري "Tagesschau" لشركة "ARD" للإذاعة والتلفزيون عن مصادره أن السويد والدنمارك وألمانيا رفضت إجراء التحقيق المشترك في ملابسات الأعمال التخريبية في "السيل الشمالي"، مضيفا أن كلا من هذه الدول تنوي إجراء تحقيقات منفصلة في هذه الحادثة.

المصدر: نوفوستي