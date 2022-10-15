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أوستين يبحث آثار تفجيرات "السيل الشمالي" مع نظيريه الفنلندي والسويدي

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أوستين يبحث آثار تفجيرات
AP Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP
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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين مع نظيريه الفنلندي أنتي كايكونين والسويدي بيتر هولتكويست آثار التفجيرات لأنابيب "السيل الشمالي" وانضمام البلدين للناتو.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في بيان له، يوم الجمعة، إن الوزراء بحثوا "آثار التفجيرات في أنابيب "السيل الشمالي"... وغير ذلك من القضايا الأمنية في أوروبا الشمالية ومنطقة القطب الشمالي".

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وأضاف أنهم بحثوا كذلك "انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو"، وأكدوا "الدعم الثابت لسيادة أوكرانيا".

يذكر أنه تم تسجيل حادث تسرب الغاز في أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق، يوم 26 سبتمبر الماضي، وأنه ناجم عن انفجارات في الأنابيب.

ورجحت سلطات مختلف الدول في المنطقة وقوع عمل تخريبي في الأنابيب.

المصدر: تاس

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