مقتل 12 شخصا بطريقة بشعة في الكونغو الديمقراطية

قتل إرهابيون مجهولون يوم الجمعة، 12 شخصا بالسواطير في قرية بإيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعاني منذ سنوات من أعمال عنف ترتكبها جماعات إرهابية.

وهاجم إرهابيون صباح الجمعة سكان قرية ماسومي الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من وسط كوماندا في إقليم إيرومو، حسبما قال الناشط المدني غوستاف كاكاني.

وأضاف كاكاني "الضحايا نساء ورجال قتلوا بالسواطير.. بعض الجثث مقطوعة الرأس والبعض الآخر مقيّد.. وقد عانى الضحايا من تعذيب بشع قبل إعدامهم".

وأوضح أن الجثث نقلت إلى مركز صحي في انتظار الدفن.

وتشهد منطقة إيرومو باستمرار هجمات تنسب إلى متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يصفها تنظيم "داعش" بأنها فرع له في وسط إفريقيا.

لكن كاكاني قال "لن نحمل المسؤولية للقوات الديمقراطية المتحالفة.. لم يتم تحديد الجناة بوضوح"، مردفا "ما يحدث لنا مروّع".

من جهته، أكد الكولونيل سيرو سيمبا المسؤول العسكري لإقليم إيرومو أنه "تم العثور على 12 جثة.. مرتكبو هذه الجريمة قطاع طرق ولن نسمح لهم بالتحرك".

المصدر: أ ف ب