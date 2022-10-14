لافروف: الشركاء في رابطة الدول المستقلة يفهمون الحقيقة الموضوعية لانضمام الأراضي الجديدة لروسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن شركاء موسكو في رابطة الدول المستقلة يفهمون الحقيقة الموضوعية لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان إعادة توحيد الأراضي المعنية مع روسيا بعد نتائج الاستفتاءات السابقة قد تم بحثه في أستانا، أشار الوزير إلى أن موسكو أبلغت جميع الشركاء أثناء التحضير للتصويت وإجراء الاستفتاءات العامة.

وأضاف في تعليق على هامش قمة رابطة الدول المستقلة المنعقدة في أستانا، ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إنهم لا يطرحون أي أسئلة. الجميع يفهم أن هذه حقيقة موضوعية".

المصدر: تاس