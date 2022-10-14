 
مباشر

لافروف: الشركاء في رابطة الدول المستقلة يفهمون الحقيقة الموضوعية لانضمام الأراضي الجديدة لروسيا

أخبار العالم

لافروف: الشركاء في رابطة الدول المستقلة يفهمون الحقيقة الموضوعية لانضمام الأراضي الجديدة لروسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzix

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن شركاء موسكو في رابطة الدول المستقلة يفهمون الحقيقة الموضوعية لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان إعادة توحيد الأراضي المعنية مع روسيا بعد نتائج الاستفتاءات السابقة قد تم بحثه في أستانا، أشار الوزير إلى أن موسكو أبلغت جميع الشركاء أثناء التحضير للتصويت وإجراء الاستفتاءات العامة.

وأضاف في تعليق على هامش قمة رابطة الدول المستقلة المنعقدة في أستانا، ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إنهم لا يطرحون أي أسئلة. الجميع يفهم أن هذه حقيقة موضوعية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا