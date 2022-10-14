الخارجية الأمريكية: انتهاك صفقة الحبوب سيكون مشكلة كبيرة

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعتبر انتهاك صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية "مشكلة كبيرة".

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إن الصفقة مفيدة للجميع، مضيفا أنه "من النافع بالنسبة للعالم الوصول إلى الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة".

وأضاف أن "أي حديث عن انتهاك هذا الاتفاق هو التصريح بأن الناس سيضطرون لدفع أكثر مقابل الغذاء".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعتبر التخلي عن "صفقة الحبوب" محاولة لتحويل توريدات الأغذية لوسيلة الضغط من قبل روسيا.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ألمح إلى أن استخدام الممرات الآمنة لتوريدات الحبوب الأوكرانية لغرض تنفيذ "عمليات إرهابية" سيضع "صفقة الحبوب" موضع الشك.

المصدر: نوفوستي