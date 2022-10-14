 
مباشر

الشرطة الألمانية تفتش منزل سيدة روسية بسبب دعمها العملية العسكرية الخاصة

أخبار العالم

الشرطة الألمانية تفتش منزل سيدة روسية بسبب دعمها العملية العسكرية الخاصة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tziu

فتشت الشرطة الألمانية شقة امرأة روسية في مقاطعة لاندشوت البافارية، بسبب وضعها المعروف تجاه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للشرطة البافارية.

وقال موقع إنفاذ القانون على الإنترنت في بيان: "في وقت مبكر من صباح اليوم، فتش محققون من الشرطة الجنائية ومكتب المدعي العام في لاندشوت شقة امرأة روسية تبلغ من العمر 30 عاما في مبنى سكني الواقع في لاندشوت".

ويشتبه في أن المرأة الروسية قامت بـ "الدعاية والتمجيد" للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على الشبكات الاجتماعية. 

وتمت مصادرة حاسوب المرأة وهاتفها الذكي.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا