بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي

أعلنت الخارجية البولندية أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني، يوم الاثنين القادم، بسبب تصريحاته عن أمن الوفود الإسرائيلية أثناء زيارة بولندا.

ويأتي ذلك على خلفية الجدل بين بولندا وإسرائيل بشأن ضمان أمن الوفود الإسرائيلية التي تزور مختلف المواقع التاريخية في بولندا، وخاصة النصب التذكارية في معسكرات الإبادة النازية السابقة.

وتصر إسرائيل على مرافقة الحراس المسلحين الإسرائيليين للوفود الإسرائيلية، بينما تعتبر السلطات البولندية هذا الأمر غير ضروري.

واشتكى السفير ليفني أثناء مراسم إحياء ذكرى تمرد السجناء في معتقل "سوبيبور" الذي أقامته ألمانيا النازية إبان احتلالها لبولندا في فترة الحرب العالمية الثانية، يوم الخميس، من استحالة زيارات المجموعات السياحية من إسرائيل لهذا الموقع التاريخي بسبب قرارات السلطات البولندية.

وردا على ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية البولندي بافيل يابلونسكي، اليوم الجمعة، أن بولندا مستعدة لاستقبال الإسرائيليين ولكن من دون حراس مسلحين.

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أن "الظروف الأمنية يجب أن تكون مماثلة لتلك الموجودة في الدول الأخرى، أي من دون الحراسة المسلحة".

وأعرب يابلونسيكي عن أسفه لاختيار السفير الإسرائيلي التحدث إلى الخارجية البولندية من خلال التصريحات العلنية ووسائل الإعلام، واتهمه بـ "تضليل الرأي العام بشأن أسباب عدم قيام الزيارات".

المصدر: نوفوستي