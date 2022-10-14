تسارع التضخم في كرواتيا إلى 12.8 بالمائة

أبلغ مكتب الإحصاء الحكومي في كرواتيا عن تسارع التضخم بمعدل 12.8بالمائة على أساس سنوي، وهو رقم قياسي مطلق في تاريخ الإحصائيات.

ووفقا لوكالة تاس بالإشارة إلى بيانات مكتب الإحصاء الحكومي، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية الأغلى في البلاد 19.1 بالمائة.

وجاءت في المرتبة الثانية الخدمات الفندقية والأسعار في المطاعم 17.3 بالمائة، وتم إغلاق المراكز الثلاثة الأولى من حيث نمو التكلفة من خلال الأثاث والأجهزة المنزلية وصيانة المنزل 15.7 بالمائة.

ووفقا لمكتب الإحصاء الألماني "Destatis"، وصل معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 10بالمائة في سبتمبر.

وأفاد المكتب في منتصف يونيو، أن التضخم السنوي في ألمانيا قد وصل إلى مستوى تاريخي.

المصدر: RT