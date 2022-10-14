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أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، عن سماع دوي انفجارين في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف إن "مسلحي زيلينسكي حاولوا قصف ميليتوبول بطائرات مسيّرة انتحارية".

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وأضاف: "أرسل نظام كييف طائرتين مسيّرتين محملتين بعبوات ناسفة إلى المدينة النائمة. تحطمت إحداهما وانفجرت بسبب التصرفات الفاشلة للنازيين، بينما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الثانية".

وأكد عدم وجود ضحايا أو جرحى.

وتابع: "عملت منظومات الدفاع الجوي الروسية في المدينة مرة أخرى لحماية المدنيين من هجوم مقاتلي زيلينسكي".

المصدر: RT