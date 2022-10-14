زاخاروفا تصف "بالكاذبة" ادعاءات وزيرة الاتصالات السنغافورية حول تأثير روسيا على الفضاء  السيبراني

رفضت الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات وزيرة الاتصالات والمعلومات السنغافورية جوزفين التي اتهمت روسيا بالسيطرة على بيئة المعلومات".

وفقا لزاخاروفا، تصريحات ثيو خلال قمة تالين الرقمية في 11 أكتوبر حول تفاقم الوضع في الفضاء الإلكتروني المزعوم بسبب" غزو "روسيا لأوكرانيا هي" مثال على كيفية استسلام مسؤول رفيع المستوى للحيل الدعائية للدول الأعضاء في الناتو."

وقالت زاخاروفا "لدى الوزيرة فكرة خاطئة أحادية الجانب حول الوضع الحالي في مجال المعلومات الدولية. بعد كل شيء، كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها هم الذين بدأوا علنا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض هجومية ضد الدول ذات السيادة ومواطنيها حتى قبل عام 2022.

المصدر: تاس