الناس يشعرون باليأس.. غوتيريش يأسف لطول أمد الصراع في ليبيا وبالقارة الإفريقية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لطول أمد عدد من الصراعات في القارة الإفريقية بما فيها ليبيا، قائلا إن "الناس بدأوا يشعرون باليأس".

وجاء ذلك في كلمة لغوتيريش خلال عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تزامنت مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد بمشاركة رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي محمد.

وقال غوتيريش: "رغم التعاون بين المنظمتين الذي أصبح أقوى من أي وقت مضى، إلا أنه لا تزال هناك تحديات جسام لا يمكن تلبيتها إلا من خلال نهج محلي ومكيف، إضافة إلى تصميم كبير من المجتمع الدولي".

وأشار إلى استخدام القوة في كثير من الأحيان وجعلها الطريقة الوحيدة لحل النزاعات.

واستحضر الوضع في ليبيا وفي القرن الإفريقي، وإثيوبيا، وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والسودان، حيث تدفع النزاعات التي طال أمدها والوضع الإنساني المتردي الناس إلى اليأس.

كما اعتبر أن التغييرات غير الدستورية للحكومات آخذة في التزايد، ففي منطقة الساحل، يواصل عناصر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" هجماتهما المميتة ويسعيان إلى بسط سيطرتهما.

ولدى إشارته إلى مبادرة "إسكات البنادق"، دعا الأمين العام الدول إلى ضرورة أن تطور قدراتها على اكتشاف النزاعات وإخمادها في مهدها.

المصدر: الأمم المتحدة