وسائل إعلام عبرية: مقتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي ردا على إطلاق للنار عند مخيم الجلزون

أصدر الجيش الاسرائيلي مساء يوم الجمعة بيانا حول إطلاق النار على فلسطيني عند مخيم الجلزون، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام عبرية مقتل الشاب.

وقال البيان إن قوات جيش الدفاع قامت بتحييد مخرب فلسطيني قام بإطلاق نار نحو بلدة بيت إيل.

وأضاف الجيش في بيان أن قواته باشرت بتمشيط المنطقة بحثا عن مشتبه فيهم آخرين.

وأفاد بأن القوات عثرت خلال أعمال التمشيط على عدة رصاصات بجوار المخرب.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة في عملية إطلاق نار في بيت إيل.

وأضافت أن المستوطن أصيب بجروح طفيفة في الجزء العلوي من جسده بعد إطلاق النار عليه من بعد مئات الأمتار.

وقالت الصحيفة إن المنفذ تمت تصفيته، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تشتبه بوجود مسلح آخر فر من مكان الحادث.

وبحسب القناة 14 العبرية، طلب الجنود من المستوطنين في مستوطنة بيت إيل البقاء في منازلهم بعد عملية إطلاق النار التي أدت لإصابة مستوطن.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنها تتابع مع هيئة الشؤون المدنية للحصول على معلومات حول حالة الشاب.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية