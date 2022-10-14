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السلطات التركية: ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي تركيا إلى 22 قتيلا

أخبار العالم

السلطات التركية: ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي تركيا إلى 22 قتيلا
AP
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نقل مراسل RT عن السلطات التركية قولها أن عدد القتلى في انفجار بالمنجم شمالي تركيا ارتفع إلى 22 قتيلا، بينما يحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى العشرات العالقين تحت الأرض.

وألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامجه الرسمي ليوم غد، ويتوجه إلى بارتِن شمالي تركيا لمتابعة حادث الانفجار بالمنجم.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في المنجم الذي حدث فيه الانفجار 49 شخصا منهم كانو في منطقة الخطر.

السلطات التركية: ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي تركيا إلى 22 قتيلا
AP

وتم نقل21 شخصا ممن كانوا بالمنجم للمشافي، وفارق 14 منهم الحياة.

ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة الرسمية الأولى التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين خوجا، فيما قالت محافظة المنطقة نورتاج أرسلان إن نحو 50 شخصا علقوا على عمق مئات الأمتار وإن جهود الإنقاذ تتعطل مع حلول الليل، وفق وكالة فرانس برس.

المصدر: أ ف ب

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