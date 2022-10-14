الخزانة الأمريكية: الغرب لم يقرر حتى الآن سقف سعر النفط الروسي

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الغرب لم يتخذ بعد قرارا بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.

وأشارت إلى أن مناقشاتها الأخيرة حول موضوع تحديد السعر في حدود 60 دولارا للبرميل لا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها انعكاس للقرارات الجماعية للدول الغربية.

ووفقا لها، سيقرر الغرب والحلفاء السعر المناسب معا.

وتابعت: "نحن نتحدث عن سعر يمكن تعديله بمرور الوقت بعد اتخاذ قرار بشأن مستواه. ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن".

واقترحت يلين في وقت سابق تحديد الحد الأقصى لسعر النفط الروسي في المنطقة عند 60 دولارا.

المصدر: RT