الأمم المتحدة: مستويات "كارثية" من انعدام الأمن الغذائي في هايتي

أعلنت الأمم المتحدة أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي في هايتي الغارقة في أزمات عدة، يؤثر على نحو 19 ألف شخص في حي سيتيه سوليه الساحلي.

وذكر برنامج الأغذية العالمي في تقرير أن فداحة وحجم انعدام الأمن الغذائي في هايتي يتفاقمان، وأشار إلى أزمات أمنية مستشرية في ذلك البلد ما يحول دون وصول المواطنين إلى السلع الغذائية.

وحسب التقرير فإن 4,7 ملايين شخص في أنحاء البلاد يواجهون انعدام أمن غذائي حاد، بينهم 1,8 مليون يواجهون مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي.

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ومن بين هؤلاء أحصى البرنامج 19 ألف شخص في حي سيتيه سوليه ضمن المرحلة الخامسة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي أعلى مستوى.

وعندما تُصنف أعداد كبيرة من الناس ضمن المرحلة الخامسة من تصنيف الأمن الغذائي يُعلن عن مجاعة.

تلك المستويات علق عليها مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في هايتي، جان مارتن باور، بالقول إنها "مستويات كارثية فعلا من انعدام الأمن الغذائي"، وشدد على أنها "أسوأ أشكال انعدام الأمن الغذائية على مستوى الأسر والأفراد".

وعبر اتصال فيديو من البلد الكاريبي، قال ، للصحفيين في جنيف إن "هايتي تواجه كارثة إنسانية". وأضاف "ليس لديهم ما يكفي من الطعام".

وتلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها أعلى مستوى للأمن الغذائي في هايتي على ما قال باور، مضيفا أنها "ربما المرة الأولى أيضا في الأمريكتين".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى نشر قوة مسلحة خاصة فورا، وحذر من "تدهور كبير للأمن" في البلد الذي تنتشر فيه عصابات إجرامية نافذة ولصوص، رغم الإعلان عن تفش جديد للكوليرا.

المصدر: "أ ف ب"