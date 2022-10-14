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الأمم المتحدة: فحصنا جميع السفن التي تحمل الحبوب المتجهة من أوكرانيا إلى بلغاريا في اسطنبول

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الأمم المتحدة: فحصنا جميع السفن التي تحمل الحبوب المتجهة من أوكرانيا إلى بلغاريا في اسطنبول
Globallookpress Pavlo GoncharKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت الأمم المتحدة أن جميع السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاقيات الخاصة بصادرات الحبوب فصحها ممثلو مركز التنسيق المشترك في اسطنبول قبل توجهها إلى موانئها النهائية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك إسميني بالا: "وصلت جميع السفن المشاركة في المبادرة والمتوجهة إلى موانئ أخرى على البحر الأسود. وهناك سفن ذهبت إلى بلغاريا ورومانيا وجورجيا وموانئ أخرى على الساحل الشمالي لتركيا من الموانئ الأوكرانية المتبعة على طول الممر الإنساني البحري والطريق تحت إشراف مركز التنسيق المشترك إلى اسطنبول، واجتازت تفتيش المركز ثم حصلت على إذن بدخول الممر مرة أخرى والوصول إلى ميناء الوصول النهائي على البحر الأسود".

وأضاف: "السفن المشاركة في المبادرة ليس لديها إذن بالمرور في الطريق إلى الموانئ الأخرى".

وتابعت بالا: "يجب أن يتبعوا الممر بدقة والطريق اللذين أنشأهما مركز التنسيق المشترك، حيث تتم مراقبتهما على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع".

المصدر: تاس

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